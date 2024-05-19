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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (111730) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (27)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (26)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (20)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (10)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (30)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (18)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (26)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (30)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (3)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (20)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (23)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (9)
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (20)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (29)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (20)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (30)
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (23)
28,00
Економія: -3,00 грн
25,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (20)
25,00 грн