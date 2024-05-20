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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1 м х 10 см з кліпсою, №1 - Львів (303891) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Всього: упаковка (1)
41,94
Економія: -7,98 грн
33,96 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
68,40 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
68,40 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (3)
67,90 грн
Єва
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Всього: упаковка (1)
68,40 грн
Тетяна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 119
Всього: упаковка (1)
68,40 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (6)
68,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
67,90 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
68,40 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (5)
68,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом