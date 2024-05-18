БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 3,5 м х 8 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108717) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Будемо здорові разом
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом