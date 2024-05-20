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БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕАНІМУВАННЯ ВОЛОССЯ "PHARMA GROUP" 250 мл Aminotein+Keratin - Запоріжжя (914234) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
363,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
363,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
362,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
361,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
365,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Павлоградська, 46
Всього: упаковка (2)
364,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
242,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
362,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
362,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (2)
360,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
361,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
361,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
Всього: упаковка (2)
363,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
362,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
363,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
363,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
364,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
365,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
360,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
365,65 грн