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БАЛЬЗАМ ДЛЯ РЕАНІМУВАННЯ ВОЛОССЯ "PHARMA GROUP" 250 мл Aminotein+Keratin - Харків (914234) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
361,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
361,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
363,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
365,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
362,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
362,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
365,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
363,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
364,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (4)
362,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
360,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5/7
Всього: упаковка (2)
365,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
361,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (2)
363,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
362,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Південне, вул. Центральна, 59/44
Всього: упаковка (2)
361,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
363,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
Всього: упаковка (2)
363,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
362,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (2)
360,89 грн