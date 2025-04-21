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Бальзам Безпролежнів (Balm No bedsores)
Бальзам Безпролежнів (Balm No bedsores)
Вінниця
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
477.6 км
БАЛЬЗАМ "БЕЗПРОЛЕЖНІВ" гель-бальзам туба 25 мл №1
Фармаком
51,35
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
507.8 км
БАЛЬЗАМ "БЕЗПРОЛЕЖНІВ" гель-бальзам туба 25 мл №1
Фармаком
85,70
Економія при броні:
-9,90 грн
75,80
грн
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