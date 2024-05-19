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БАЛЬЗАМ "БЕЗПРОЛЕЖНІВ" гель-бальзам туба 25 мл - Львів (390276) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -11,23 грн
63,76 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
65,42
Економія: -1,66 грн
63,76 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
71,40
Економія: -7,64 грн
63,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
53,71
Економія: -2,36 грн
51,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
79,20
Економія: -19,23 грн
59,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
84,40
Економія: -20,48 грн
63,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (3)
76,80
Економія: -18,67 грн
58,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (2)
77,50
Економія: -18,80 грн
58,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
97,20
Економія: -23,61 грн
73,59 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
79,39
Економія: -10,01 грн
69,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
77,40
Економія: -18,75 грн
58,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
75,90
Економія: -18,41 грн
57,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
99,20
Економія: -24,09 грн
75,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -21,94 грн
68,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (1)
66,42
Економія: -2,66 грн
63,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -11,74 грн
63,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
55,36
Економія: -4,10 грн
51,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
55,53
Економія: -4,97 грн
50,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
78,80
Економія: -9,40 грн
69,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
57,97
Економія: -7,45 грн
50,52 грн