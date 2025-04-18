Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,87
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,77
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
6.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,37
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,52
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
8.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,46
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
9.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
9.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,21
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
10.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,29
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 36-А
10.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
10.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
33,74
Економія при броні: -1,15 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
60.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
33,74
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
78.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,28
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
116.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
133.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком