Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,44
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,70
Економія при броні: -3,19 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,35
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
84.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
85.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,03
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
107.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,37
Економія при броні: -1,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
108.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,93
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
114.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,89
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
114.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,59
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,24
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,26
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
124.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
125.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
128.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,01
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
128.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
131.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,90
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
132.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,88
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
135.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,67
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
135.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
135.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
39,95
Економія при броні: -2,24 грн