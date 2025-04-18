Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,66
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
10.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,96
Економія при броні: -3,45 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,41
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,48
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,45
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,83
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
185.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,30
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
185.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,92
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
185.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,52
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
186.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
188.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,79
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
190.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,62
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
191.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
51,02
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
193.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,94
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
194.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
203.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,05
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
204.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,24
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
218.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,90
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
223.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,33
Економія при броні: -2,62 грн