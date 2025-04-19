Гель бальзам Золотий вус з екстрактом живокосту (Gel balm Golden mustache with comfrey extract)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,77
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,57
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,46
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
7.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,64
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
39,81
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
8.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,40
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
8.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
40,51
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
9.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
20.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,79
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,87
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
29.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,30
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
70.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,64
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,24
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
76.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
50,93
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
108.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
108.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,55
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
109.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТИЙ ВУС З ЕКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл №1
Фармаком
49,77
Економія при броні: -2,26 грн