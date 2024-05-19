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URIAGE РОЗЕЛЬЯН МАСКА 40 мл - Київ (450416) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
619,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
608,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
584,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
577,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
633,91
Економія: -74,03 грн
559,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
527,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
590,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
590,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
592,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
612,66
Економія: -60,13 грн
552,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Дегтярівська, 62
Всього: упаковка (1)
590,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
561,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
589,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
662,90
Економія: -132,55 грн
530,35 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
515,00
Економія: -15,45 грн
499,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
592,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
645,15
Економія: -80,36 грн
564,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
553,38 грн