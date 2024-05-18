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URIAGE РОЗЕЛЬЯН МАСКА 40 мл - Харків (450416) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
594,40 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
595,41 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
556,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
551,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
594,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
587,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
589,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
556,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
603,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
595,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
593,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
588,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
593,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
553,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
593,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
655,22
Економія: -87,98 грн
567,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
549,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
591,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
539,54 грн