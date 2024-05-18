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URIAGE РОЗЕЛЬЯН МАСКА 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (450416) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
553,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
611,74
Економія: -102,24 грн
509,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
525,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
612,52
Економія: -59,85 грн
552,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
561,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
603,19
Економія: -102,30 грн
500,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
555,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
551,69 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
562,00
Економія: -89,00 грн
473,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
543,00
Економія: -70,00 грн
473,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
515,00
Економія: -42,00 грн
473,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
552,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
554,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
642,45
Економія: -85,03 грн
557,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
589,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
556,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
592,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
555,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
591,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
539,54 грн