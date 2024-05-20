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URIAGE ІСЕАК МАТ 40 мл - Запоріжжя (450378) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
513,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
439,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
478,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
439,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
501,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
482,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
513,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
481,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
479,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (1)
481,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
480,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
502,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
479,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
483,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
483,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
478,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
478,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
483,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
483,23 грн