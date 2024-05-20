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URIAGE ІСЕАК R ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Запоріжжя (449504) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
553,88
Економія: -35,77 грн
518,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
471,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
486,22 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
472,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
454,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
503,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
507,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
489,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
550,04
Економія: -82,95 грн
467,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
545,88
Економія: -64,06 грн
481,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
475,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
516,43
Економія: -71,22 грн
445,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
546,30
Економія: -87,10 грн
459,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
515,64
Економія: -36,94 грн
478,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
456,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
504,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
508,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
506,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
504,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
473,82 грн