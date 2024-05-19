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URIAGE ІСЕАК ПОДВІЙНИЙ СТІК лосьйон 3 мл стік 1 г - Львів (449473) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
441,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
461,84 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
448,19 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 8-А
Всього: упаковка (1)
441,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
441,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
443,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
444,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
476,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (2)
424,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
441,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
459,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
474,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
468,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
514,35
Економія: -102,85 грн
411,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
491,55
Економія: -26,72 грн
464,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
424,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
444,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
Всього: упаковка (1)
403,86 грн