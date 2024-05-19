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URIAGE ІСЕАК ПОДВІЙНИЙ СТІК лосьйон 3 мл стік 1 г - Київ (449473) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
467,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
366,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
514,35
Економія: -102,85 грн
411,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
464,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
469,47 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
444,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
424,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -12,81 грн
414,19 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
452,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
491,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (1)
403,86 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
464,44 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
509,22
Економія: -44,39 грн
464,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
Всього: упаковка (1)
457,39 грн