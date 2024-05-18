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URIAGE ІСЕАК ПОДВІЙНИЙ СТІК лосьйон 3 мл стік 1 г - Харків (449473) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
488,85 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
460,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
456,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
455,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
461,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
445,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
488,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
461,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
446,99 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
457,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
456,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
490,23 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
496,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
491,89 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -12,81 грн
414,19 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
452,99 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
464,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
464,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
514,35
Економія: -102,85 грн
411,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
467,59 грн