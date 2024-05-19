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URIAGE БАР'ЄСАН ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ СОНЦЯ 150 мл - Київ (449470) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
511,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
514,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
481,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -7,59 грн
245,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
510,65 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
483,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (1)
464,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
462,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
462,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
466,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
485,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
486,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
485,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
480,93 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
398,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
481,02 грн