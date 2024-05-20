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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-ФІ 200 мл - Запоріжжя (449141) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
387,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
424,25
Економія: -63,21 грн
361,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
424,82
Економія: -63,78 грн
361,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
390,33 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
372,00
Економія: -62,00 грн
310,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
395,82
Економія: -40,26 грн
355,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
385,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
399,01
Економія: -41,57 грн
357,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
391,98
Економія: -21,37 грн
370,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
349,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
360,51 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
390,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
348,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
385,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (10)
375,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
360,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (10)
392,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
341,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
421,31
Економія: -60,27 грн
361,04 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
352,61
Економія: -20,57 грн
332,04 грн