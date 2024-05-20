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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЖІН-8 100 мл - Запоріжжя (449140) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
329,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
306,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
310,09 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
332,00
Економія: -55,00 грн
277,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
331,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
307,92 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
316,01
Економія: -19,55 грн
296,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
303,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
329,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
319,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
308,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
334,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
285,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
290,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
308,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
310,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
329,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
301,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
274,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
329,18 грн