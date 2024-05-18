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АПІВІТА ЧИСТИЙ ЖАСМІН ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ 500 мл - Харків (696367) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
687,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
683,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (3)
686,67 грн
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
682,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
730,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
685,37 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
645,54 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
645,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
686,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
609,04 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом