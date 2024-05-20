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АПІВІТА ЧИСТИЙ ЖАСМІН ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ 250 мл - Запоріжжя (696366) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
486,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
505,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
501,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
505,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
502,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
501,87 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
500,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
535,20 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
472,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
501,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом