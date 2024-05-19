Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4 Всього: упаковка (1) 523,50 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1 Всього: упаковка (1) 686,61 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 50 Всього: упаковка (1) 768,20 Економія: -153,60 грн 614,60 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Оболонський, 22-В Всього: упаковка (1) 685,18 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (1) 645,54 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 176 Всього: упаковка (1) 768,20 Економія: -153,60 грн 614,60 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (3) 681,01 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 730,80 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 730,80 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В Всього: упаковка (1) 686,70 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (1) 682,80 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 687,68 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 1 Всього: упаковка (1) 684,44 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А Всього: упаковка (1) 686,54 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б Всього: упаковка (1) 688,64 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А Всього: упаковка (3) 684,95 грн Забронювати