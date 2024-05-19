Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 41 хв Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (5) 505,66 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (1) 472,76 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 535,20 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 500,40 грн Забронювати

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 445,87 Економія: -28,86 грн 417,01 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (1) 535,20 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 505,13 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 1 Всього: упаковка (1) 502,88 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А Всього: упаковка (1) 501,03 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється за 41 хв Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 498,77 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А Всього: упаковка (1) 500,24 грн Забронювати