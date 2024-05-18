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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "МИГДАЛЬ" для губ 10 г - Харків (441420) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
81,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
91,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
81,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
91,52 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
81,87 грн
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
81,87 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
87,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
87,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
91,52 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
91,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
87,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (2)
81,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
81,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
81,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
94,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
81,87 грн