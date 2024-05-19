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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "АЛОЕ" для губ 10 г - Львів (441417) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
101,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (3)
83,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
119,48
Економія: -19,89 грн
99,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (2)
98,98 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (3)
83,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
84,95 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (2)
82,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (1)
82,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
82,48 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (1)
82,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
90,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (2)
86,60 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
83,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
83,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
82,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
86,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (1)
87,98 грн