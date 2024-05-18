БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "АЛОЕ" для губ 10 г - Харків (441417) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3