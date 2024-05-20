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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Запоріжжя (413701) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
79,14
Економія: -8,32 грн
70,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
78,83
Економія: -4,98 грн
73,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
87,18
Економія: -8,59 грн
78,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
85,39
Економія: -13,89 грн
71,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
76,52
Економія: -3,77 грн
72,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
78,91
Економія: -5,16 грн
73,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
82,37
Економія: -4,62 грн
77,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
92,36
Економія: -13,51 грн
78,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
85,37
Економія: -7,85 грн
77,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
79,68
Економія: -8,41 грн
71,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
80,54
Економія: -9,78 грн
70,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (2)
81,30
Економія: -10,24 грн
71,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
84,64
Економія: -3,79 грн
80,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
85,64
Економія: -13,56 грн
72,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
85,19
Економія: -13,12 грн
72,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
76,63
Економія: -4,78 грн
71,85 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
104,75
Економія: -9,71 грн
95,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
90,29
Економія: -11,82 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
81,33
Економія: -9,73 грн
71,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
85,89
Економія: -12,50 грн
73,39 грн