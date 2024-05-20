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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Одеса (413701) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
88,20
Економія: -9,42 грн
78,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
85,61
Економія: -14,15 грн
71,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
73,55
Економія: -4,32 грн
69,23 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
81,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
76,29
Економія: -6,60 грн
69,69 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
81,13
Економія: -8,23 грн
72,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
81,57
Економія: -6,77 грн
74,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
79,98
Економія: -8,97 грн
71,01 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
81,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
85,58
Економія: -14,08 грн
71,50 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (1)
98,59
Економія: -12,35 грн
86,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
Всього: упаковка (1)
105,46
Економія: -15,46 грн
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
78,80
Економія: -7,74 грн
71,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
84,41
Економія: -12,34 грн
72,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
75,53
Економія: -4,45 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 35
Всього: упаковка (1)
82,90
Економія: -11,07 грн
71,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
84,62
Економія: -6,62 грн
78,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (1)
89,46
Економія: -10,60 грн
78,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
84,18
Економія: -10,83 грн
73,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (1)
92,11
Економія: -10,76 грн
81,35 грн