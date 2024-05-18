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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Харків (413701) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
82,13
Економія: -10,38 грн
71,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
84,74
Економія: -6,68 грн
78,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
92,54
Економія: -13,72 грн
78,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
83,91
Економія: -10,36 грн
73,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
81,37
Економія: -10,66 грн
70,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
82,18
Економія: -8,00 грн
74,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (1)
84,39
Економія: -12,97 грн
71,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
84,86
Економія: -9,68 грн
75,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
102,65
Економія: -10,57 грн
92,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
82,76
Економія: -11,16 грн
71,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
74,37
Економія: -12,46 грн
61,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
91,05
Економія: -12,58 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
85,33
Економія: -11,94 грн
73,39 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
103,71
Економія: -8,67 грн
95,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
78,94
Економія: -6,56 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (3)
66,29
Економія: -11,24 грн
55,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
81,74
Економія: -8,19 грн
73,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
82,70
Економія: -10,08 грн
72,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
87,53
Економія: -16,03 грн
71,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
85,12
Економія: -10,09 грн
75,03 грн