Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (413701) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
103,71
Економія: -8,67 грн
95,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
85,33
Економія: -11,94 грн
73,39 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
74,37
Економія: -12,46 грн
61,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
82,76
Економія: -11,16 грн
71,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
91,05
Економія: -12,58 грн
78,47 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
81,74
Економія: -8,19 грн
73,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (3)
66,29
Економія: -11,24 грн
55,05 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
78,94
Економія: -6,56 грн
72,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (1)
83,85
Економія: -11,77 грн
72,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
86,49
Економія: -5,64 грн
80,85 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
77,24
Економія: -4,49 грн
72,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
85,81
Економія: -14,31 грн
71,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
83,52
Економія: -5,77 грн
77,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
79,07
Економія: -5,32 грн
73,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
83,66
Економія: -11,59 грн
72,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
78,53
Економія: -4,68 грн
73,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
86,03
Економія: -7,44 грн
78,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
78,34
Економія: -7,52 грн
70,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
77,07
Економія: -5,22 грн
71,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
94,28
Економія: -15,43 грн
78,85 грн