Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРІЇ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРІЇ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Запоріжжя (413727) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
97,27
Економія: -7,99 грн
89,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
86,53
Економія: -6,14 грн
80,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
88,56
Економія: -13,38 грн
75,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
89,59
Економія: -14,16 грн
75,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
110,49
Економія: -15,45 грн
95,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -9,95 грн
78,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
109,40
Економія: -9,01 грн
100,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
87,10
Економія: -11,84 грн
75,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
81,95
Економія: -6,35 грн
75,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
86,58
Економія: -5,52 грн
81,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
92,71
Економія: -12,67 грн
80,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (1)
89,35
Економія: -5,93 грн
83,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
78,80
Економія: -6,42 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
89,04
Економія: -12,69 грн
76,35 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
101,10
Економія: -17,48 грн
83,62 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
83,58
Економія: -8,26 грн
75,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
99,00
Економія: -15,38 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
83,49
Економія: -9,01 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
89,88
Економія: -6,99 грн
82,89 грн