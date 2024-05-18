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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРІЇ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Харків (413727) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
86,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
83,80
Економія: -8,20 грн
75,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
86,60
Економія: -6,21 грн
80,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
89,14
Економія: -13,96 грн
75,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
111,58
Економія: -16,54 грн
95,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
89,08
Економія: -13,65 грн
75,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
111,89
Економія: -11,50 грн
100,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
89,18
Економія: -13,92 грн
75,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
87,39
Економія: -8,51 грн
78,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
96,56
Економія: -7,28 грн
89,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
88,74
Економія: -7,68 грн
81,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (1)
89,04
Економія: -5,62 грн
83,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
85,26
Економія: -11,06 грн
74,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
108,63
Економія: -7,40 грн
101,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
91,57
Економія: -8,09 грн
83,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
92,90
Економія: -8,84 грн
84,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
87,49
Економія: -12,87 грн
74,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
100,67
Економія: -17,05 грн
83,62 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
83,97
Економія: -8,65 грн
75,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
101,09
Економія: -17,47 грн
83,62 грн