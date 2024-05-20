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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ВІДНОВЛЮЮЧА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ВИРАЖЕНИМИ ОЗНАКАМИ СТАРІННЯ 30 мл - Запоріжжя (447495) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (6)
1331,00 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (3)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (4)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн