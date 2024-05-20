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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ВІДНОВЛЮЮЧА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ВИРАЖЕНИМИ ОЗНАКАМИ СТАРІННЯ 30 мл - Одеса (447495) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (5)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (4)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (6)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн