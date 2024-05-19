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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ВІДНОВЛЮЮЧА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ВИРАЖЕНИМИ ОЗНАКАМИ СТАРІННЯ 30 мл - Львів (447495) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (7)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (4)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (9)
1331,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (4)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн