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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ВІДНОВЛЮЮЧА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ВИРАЖЕНИМИ ОЗНАКАМИ СТАРІННЯ 30 мл - Київ (447495) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (6)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (4)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
878,30
Економія: -26,35 грн
851,95 грн