Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "ЛАГІДНА ТУРБОТА"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "ЛАГІДНА ТУРБОТА" , №72 - Запоріжжя (672642) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
99,16
Економія: -15,92 грн
83,24 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
92,64
Економія: -9,22 грн
83,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
93,66
Економія: -9,85 грн
83,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
95,37
Економія: -11,83 грн
83,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
92,15
Економія: -5,79 грн
86,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
100,98
Економія: -7,72 грн
93,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
90,12
Економія: -7,24 грн
82,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
104,39
Економія: -20,83 грн
83,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
94,92
Економія: -7,56 грн
87,36 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
97,47
Економія: -13,43 грн
84,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
96,10
Економія: -6,99 грн
89,11 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
94,95
Економія: -11,50 грн
83,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
95,90
Економія: -12,39 грн
83,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
100,64
Економія: -6,28 грн
94,36 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
94,01
Економія: -9,89 грн
84,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
92,91
Економія: -9,58 грн
83,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
96,09
Економія: -8,98 грн
87,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
92,07
Економія: -6,81 грн
85,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
96,20
Економія: -5,96 грн
90,24 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
89,79
Економія: -5,69 грн
84,10 грн