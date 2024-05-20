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БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл - Запоріжжя (438857) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
39,87
Економія: -5,67 грн
34,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
22,72
Економія: -1,68 грн
21,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
39,36
Економія: -5,21 грн
34,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
41,12
Економія: -6,93 грн
34,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
33,77
Економія: -1,77 грн
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
23,68
Економія: -2,46 грн
21,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
28,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
23,80
Економія: -2,90 грн
20,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
41,38
Економія: -7,19 грн
34,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (3)
39,46
Економія: -4,71 грн
34,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
25,47
Економія: -3,53 грн
21,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
39,12
Економія: -4,89 грн
34,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
22,57
Економія: -1,71 грн
20,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
24,64
Економія: -3,80 грн
20,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
23,76
Економія: -2,88 грн
20,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
24,11
Економія: -2,50 грн
21,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
25,66
Економія: -4,25 грн
21,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
39,53
Економія: -5,33 грн
34,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (1)
24,96
Економія: -2,38 грн
22,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
38,39
Економія: -4,11 грн
34,28 грн