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БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ флакон 4.5 мл - Львів (438857) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (2)
24,00
Економія: -2,53 грн
21,47 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (3)
24,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
24,69
Економія: -2,70 грн
21,99 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
25,04
Економія: -4,02 грн
21,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
38,87
Економія: -4,71 грн
34,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
25,02
Економія: -3,61 грн
21,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
23,21
Економія: -2,14 грн
21,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (1)
24,78
Економія: -2,20 грн
22,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
23,33
Економія: -2,50 грн
20,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
23,99
Економія: -2,38 грн
21,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
38,53
Економія: -4,25 грн
34,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
38,89
Економія: -4,69 грн
34,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
41,03
Економія: -6,84 грн
34,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
38,27
Економія: -4,04 грн
34,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
22,23
Економія: -1,37 грн
20,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
24,47
Економія: -3,63 грн
20,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
24,13
Економія: -3,25 грн
20,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
25,41
Економія: -3,47 грн
21,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (4)
39,88
Економія: -5,13 грн
34,75 грн