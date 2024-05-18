Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяBABARIA ЛОСЬЙОН ОЧИЩУЮЧИЙ З АЛОЕ ВЕРАЦіни в аптеках

BABARIA ЛОСЬЙОН ОЧИЩУЮЧИЙ З АЛОЕ ВЕРА 300 мл для обличчя - Харків (721128) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Будьте здорові
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Баришівка, вул. Привокзальна, 2-В
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:45
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Крюківщина, вул. Одеська, 20
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Павліченко, 49/1
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Будьте здорові
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Паркова, 6
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 71
Всього: упаковка (1)
239,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом