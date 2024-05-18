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Ivatherm Una антивіковий крем для обличчя 50 мл - Харків (814342) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1115,51 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1121,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
1323,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1118,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
1108,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
1323,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
1120,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
1119,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
1115,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
1118,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
1113,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
1109,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
1121,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
1119,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
1111,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
1107,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
1112,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
1111,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (2)
1111,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
1120,90 грн