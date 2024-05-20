Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаIVATHERM IVAHIDRA+ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯЦіни в аптеках

IVATHERM IVAHIDRA+ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Одеса (726903) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
417,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
419,75 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
418,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
417,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
419,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
418,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
416,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
417,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
421,16 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
420,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
422,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
416,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
418,76 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (3)
418,59 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
418,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-В
Всього: упаковка (1)
470,00 грн