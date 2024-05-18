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IVATHERM IVAHIDRA+ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 40 мл - Харків (726903) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
418,91 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
416,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
491,85 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
470,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
417,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
416,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
492,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
418,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
421,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
421,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
418,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
418,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
419,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
421,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
422,13 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
419,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
422,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
420,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
422,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (2)
417,61 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом