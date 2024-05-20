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IVATHERM MULTI-PERFORMANCE КРЕМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Одеса (726672) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
828,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
826,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
829,41 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
930,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
828,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (1)
829,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
831,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
825,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (2)
830,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (1)
930,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
824,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
829,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
824,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
832,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
825,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
825,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
825,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
833,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (4)
829,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (1)
930,00 грн