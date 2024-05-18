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IVATHERM MULTI-PERFORMANCE КРЕМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЛЯ СУХИЙ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Харків (726672) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
833,75 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
834,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
902,21 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
930,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
828,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
835,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
970,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
833,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
832,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
828,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
832,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
830,69 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
825,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
833,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
829,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
826,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
830,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
829,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
824,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (2)
831,62 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом