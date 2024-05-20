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АНТГЕЛІОС XL SPF50+ МАТУЮЧИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Запоріжжя (394360) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
777,01
Економія: -53,86 грн
723,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
778,04
Економія: -144,18 грн
633,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (4)
782,03
Економія: -94,31 грн
687,72 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
786,75
Економія: -79,84 грн
706,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
786,75
Економія: -99,03 грн
687,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
767,27
Економія: -79,55 грн
687,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (3)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
780,85
Економія: -70,25 грн
710,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (2)
778,48
Економія: -64,93 грн
713,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
771,62
Економія: -116,36 грн
655,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (2)
768,38
Економія: -107,22 грн
661,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (4)
766,38
Економія: -122,19 грн
644,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (4)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
781,95
Економія: -84,63 грн
697,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (2)
788,15
Економія: -96,74 грн
691,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (2)
760,26
Економія: -84,34 грн
675,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (2)
785,05
Економія: -123,89 грн
661,16 грн