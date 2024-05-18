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АКВАПорін Актив ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЕННИЙ КРЕМ ТМ "EUCERIN" SPF-25 50 мл - Харків (397643) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
722,14 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
684,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
632,45 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
558,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
701,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
645,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
661,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
598,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (3)
642,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
656,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
646,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
658,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
647,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
672,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (3)
648,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
642,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
705,81 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
536,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
713,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
682,89 грн